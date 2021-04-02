Власти отменили строительство подземного паркинга на 50 машин на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти остановили строительство подземной парковки на 50 машин в районе Коньково, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 апреля 2021 года согласовала прекращение реализации инвестпроекта по строительству подземного гаража по адресу кварталы № 44–47 района Коньково, корпус 38 (ЮЗАО)", – говорится в сообщении.

По данным главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке в 0,53 гектара планировалось построить паркинг площадью 530 квадратных метров. Договор аренды земли был заключен в 2007 году, однако разрешение на строительство выдано не было. В связи с этим, а также по причине накопленного долга по арендной плате градостроительный план земельного участка был аннулирован.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на участке расположено огороженное футбольное поле. По завершении работ участок будет использоваться по прежнему назначению.

Ранее в Можайском районе столицы началось строительство дома по программе реновации на 134 квартиры. Трехсекционный дом с подземным паркингом начали возводить по адресу улица Петра Алексеева, владение 12.