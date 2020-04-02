ЖК на Павелецкой набережной достроят к 2021 году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный жилой комплекс на Павелецкой набережной, спроектированный архитектурным бюро Сергея Скуратова, планируют достроить во 2-м квартале 2021 года, сообщил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Квартал "Резиденции композиторов" в Даниловском районе представляет собой композицию из разноэтажных корпусов с большим озелененным двором. На набережной в стилобатной части будет находиться торговый центр с фитнесом и кафе, предусмотрена городская площадь с навесом, а озелененный бульвар соединит 3-й Павелецкий проезд и Павелецкую набережную.

На первых этажах жилых зданий предусмотрены рестораны, кафе, магазины, офисы и городские сервисы, в реконструируемом здании XIX века расположен детский сад на 122 мест с бассейном и медпунктом.

В основу градостроительной концепции легла идея реорганизации основной части сохранившихся зданий фабрики конца XIX века купца Шлихтермана в зоне, примыкающей к Павелецкой набережной, и интеграции ее в новый жилой комплекс.

Архитекторы сохранили характерные для того времени материалы, архитектурные детали карнизов и оконных проемов. В облик новой застройки также вписываются двускатные кровли, выполненные из современных материалов.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК "Метрополия" на территории бывшего завода "Москвич" на Волгоградском проспекте запланирован на 2023 год. Там возведут четыре корпуса с переменной этажностью до 32 этажей.