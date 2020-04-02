ЖК на Павелецкой набережной достроят к 2021 году

12:03
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Многофункциональный жилой комплекс на Павелецкой набережной, спроектированный архитектурным бюро Сергея Скуратова, планируют достроить во 2-м квартале 2021 года, сообщил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Квартал "Резиденции композиторов" в Даниловском районе представляет собой композицию из разноэтажных корпусов с большим озелененным двором. На набережной в стилобатной части будет находиться торговый центр с фитнесом и кафе, предусмотрена городская площадь с навесом, а озелененный бульвар соединит 3-й Павелецкий проезд и Павелецкую набережную.
На первых этажах жилых зданий предусмотрены рестораны, кафе, магазины, офисы и городские сервисы, в реконструируемом здании XIX века расположен детский сад на 122 мест с бассейном и медпунктом.
В основу градостроительной концепции легла идея реорганизации основной части сохранившихся зданий фабрики конца XIX века купца Шлихтермана в зоне, примыкающей к Павелецкой набережной, и интеграции ее в новый жилой комплекс.
Архитекторы сохранили характерные для того времени материалы, архитектурные детали карнизов и оконных проемов. В облик новой застройки также вписываются двускатные кровли, выполненные из современных материалов.
Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК "Метрополия" на территории бывшего завода "Москвич" на Волгоградском проспекте запланирован на 2023 год. Там возведут четыре корпуса с переменной этажностью до 32 этажей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: