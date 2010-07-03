Москва сокращает долю предприятий с участием города, формируя эффективную систему управления имуществом. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, если сравнивать с показателями 2011 года, число предприятий с участием города в уставном капитале уменьшилось более чем на 75% − до 111. "С января 2011 года по январь 2019 года город продал акции на 137,2 миллиарда рублей", − уточнил заммэра.
В то же время, отметил Ефимов, предприятия с участием города с каждый годом приносят столичному бюджету все больший доход. "Общий объем дивидендов, выплаченных хозяйственными обществами с городским участием в бюджет Москвы, составил более 40 миллиардов рублей", − сообщил заммэра. По его словам, это в пять раз превышает поступления за период с 2004 по 2010 год.
В дальнейшем, пояснил Ефимов, в собственности Москвы оставят лишь те предприятия, которые работают в стратегических для города сферах и участвуют в значимых городских проектах. "Остальные хозяйственные общества будут реорганизованы либо ликвидированы", − добавил заммэра. Выход города из уставного капитала предприятий способствует развитию конкуренции, что, в свою очередь, помогает повысить качество оказываемых услуг, пояснили в правительстве Москвы.
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