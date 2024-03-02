Более 460 тыс человек посетили Северный и Южный речные вокзалы зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За три зимних месяца Северный и Южный речные вокзалы в Москве посетили более 460 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На территориях вокзалов зимой организовали более 150 развлекательных мероприятий, в частности, отметили Новый год и другие праздники. Более того, на Северном речном вокзале запустили бесплатные аттракционы, открыли лыжную трассу и каток.

"Менее чем за месяц с момента открытия их посетили свыше 45 тысяч человек", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для Южного речного вокзала зимний сезон стал первым после реставрации.

Всего же в 2023 году Северный и Южный речные вокзалы посетили три миллиона человек. Они стали популярными местами для отдыха москвичей и гостей столицы.



Москвичи выбрали программу досуга на Южном речном вокзале на 2024 год