В составе ТПУ "Лианозово" построят два подземных пешеходных перехода

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвк/проект станции метро "Лианозово"

Через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу в Москве построят подземные пешеходные переходы, которые свяжут железнодорожную станцию Лианозово с остановками наземного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

По данным ведомства, будет сделан дополнительный выход из подземного перехода к остановке наземного транспорта со стороны Лианозовского проезда. Строительство первого перехода планируют совершить между северным подземным станционным комплексом железнодорожной платформы и наземными остановками.

"В его составе будут две тоннельные части, притоннельные помещения, четыре лестничных схода, три шахты лифта с наземными павильонами, а также служебные и технические помещения", – подчеркнула председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Второй переход проведут через южный комплекс платформы. В него войдут тоннельная часть, притоннельные помещения, два лестничных схода, шахта лифта с наземным павильоном, служебные и технические помещения.

Также будут установлены системы контроля технологических параметров, пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения. Кроме того, планируется сделать системы электроснабжения, водоснабжения и электроотопления.

Ранее говорилось, что расписание движения поездов изменится на Савеловском направлении D1 из-за строительства ТПУ "Лианозово" с 1 по 31 марта. В Дептрансе уточнили, что строительные работы будут проводить в ночное время. В период "окна" закроют участок от Бескудникова до Лобни по направлению из Москвы.



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