Акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках 3 марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ежегодная акция "Ночь на катке" пройдет 3 марта на 11 ледовых площадках в столичных парках, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участие в ней примут 11 ледовых площадок с искусственным покрытием. Акция пройдет на последних сеансах работы катков. Вход на них будет бесплатным. Кроме того, гостей ждет тематическая музыкально-интерактивная программа, подготовленная в единой концепции "Сделано в России". Ее посвятят достижениям России в сферах науки и культуры.

В акции примут участие следующие площадки:

каток в Саду имени Баумана с 19:00 до 22:00;

каток "PROлед" в саду "Эрмитаж" с 21:00 до 23:00;

каток в Парке Горького с 17:00 до 20:30 (сеанс до 23:00);

каток "Серебряный лед" в Измайловском парке с 19:00 до 22:00 (сеанс до 23:00);

"City-каток" в парке "Красная Пресня" с 19:00 до 21:15 (сеанс до 23:00);

каток в Перовском парке с 19:30 до 20:30 (сеанс с 19:00 до 21:00);

каток "Лед" в парке "Сокольники" с 21:00 до 23:00;

каток "Метелица" в Бабушкинском парке с 19:00 до 21:00 (сеанс до 22:00);

каток "Льдинка" в ландшафтном парке "Митино" с 19:00 до 21:00 (сеанс до 22:00);

каток "Сияние льда" в Таганском парке с 20:00 до 22:00;

"Каток FM" в парке "Ходынское поле" с 20:00 до 21:10 (сеанс с 19:00 до 22:00).

Чтобы принять участие в акции, нужно предварительно оформить бесплатный билет. Коньки можно взять напрокат, эта услуга оплачивается отдельно.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе столичных катков. В настоящее время в Москве работают 215 площадок с искусственным покрытием. Первая общедоступная ледовая площадка появилась в 1860-х годах на Петровке. В начале XX века каток появился в "Сокольниках". Там занимались спортсмены из одноименного клуба.

Популярная в настоящее время ледовая площадка в Парке Горького начала работать в 1931 году. В 2018 году катку присвоили название "Фабрика счастливых людей", как в свое время парк назвал английский писатель Герберт Уэллс.

Не менее известный каток на ВДНХ начал свою работу еще в 1954 году. Он располагался от арки главного входа до павильона № 58 "Украинская ССР" (Музей славянской письменности "Слово").

Возобновить работу ледовой площадки удалось только в 2014 году. Площадь катка на ВДНХ сейчас составляет более 20 тысяч квадратных метров. После возобновления работы площадку посетили около пяти миллионов человек.

Более 200 катков с искусственным льдом работают в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!