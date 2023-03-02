Столичный завод мясной продукции завершил первый этап проекта "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По результатам первых шести месяцев реализации национального проекта "Производительность труда" столичный завод колбас и мясных полуфабрикатов "Дымов" увеличил объем выпуска продукции "Дымов ГОСТ" на 20%. Об этом сообщает департамент экономической политики и развития Москвы.

Ежесуточный объем выпускаемой продукции на предприятии составляет 30 тонн. Благодаря повышению скорости регулировки ножей и оптимизации производства в целом предприятие сократило время изготовление одной партии с 10,7 до 7,4 часа. Вместе с тем производительность одного сотрудника выросла с 606 до 852 килограммов в сутки.

Ежегодно предприятие "Дымов" с 20-летней историей существования выпускает порядка 26 тысяч тонн колбас и мясных полуфабрикатов. Продукция поставляется не только в российские кафе и рестораны, но и предприятия СНГ.

Национальный проект призван увеличить производительность труда предприятий без дополнительных затрат.

До конца 2024 стать участником проекта может 491 предприятие. Подать заявку на участие можно на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

До этого стало известно, что столичные предприятия по производству колбасных изделий выпустили около 300 тысяч тонн продукции в 2022 году. В стенах заводов производят колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, нарезки и другую продукцию. Одними из крупнейших столичных производителей колбасной продукции являются Черкизовский, Дымовский и Царицынский мясоперерабатывающие заводы.



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