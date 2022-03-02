Новый небоскреб возведут в комплексе "Москва-Сити"

17:16
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Деловой комплекс "Москва-Сити" пополнится новым небоскребом, как сообщает "РИА Недвижимость".
Проект изменений городских правил землепользования и застройки выставлен на общественные обсуждения на портале "Активный гражданин".
Согласно документу, на 20-м участке комплекса "Москва-Сити" планируется разместить многофункциональное здание максимальной высотой в 228 метров. Площадь постройки составит 179,6 тысячи квадратных метров.
Как сообщает "РИА Недвижимость", ограничение прав и обременение по участку установлено в пользу ООО "Сити-Девелопмент", принадлежавшего ПАО "Сити".
В феврале 2021 года в Москве подготовили основание будущего небоскреба 1Tower в "Москва-Сити". Помимо жилья, в башне разместят фитнес-центр с бассейном, досуговый клуб для детей, рестораны и магазины.
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