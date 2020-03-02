Ремонт почти 50 подъездов проведут в Мещанском районе Москвы

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Около 50 подъездов планируется отремонтировать в столичном районе Мещанский. Об этом проинформировала пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.

Отмечается, что работы запланированы на второй квартал нынешнего года.

"Во II квартале 2020 года в Мещанском районе отремонтируют 49 подъездов", – сообщает пресс-служба.

Известно, что ремонт проведут сотрудники Государственного бюджетного учреждения "Жилищник".

Планируется, что в ходе восстановительных работ будут покрашены стены и потолки. Кроме того, в некоторых подъездах заменят ступени, поручни, а также почтовые ящики.

Ранее префектура ВАО отчиталась о ходе ремонта подъездов в Восточном районе столицы. Сообщалось, что работы по благоустройству почти 30 входов в жилые дома окончены.