Работы на фасадах кинотеатра "Художественный" завершат в III квартале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы на фасадах кинотеатра "Художественный" закончат в третьем квартале этого года. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Отмечается, что до проведения комплексной реставрации культурное учреждение находилось в неудовлетворительном состоянии, не использовалось и было отключено от инженерных систем. Четыре года назад, в 2020-м, собственник здания провел реставрацию за счет частных средств. Во время работ кинотеатр оснастили новым оборудованием, многие помещения восстановили, в том числе установили новые несущие конструкции.

Однако во время эксплуатации здания и естественной усадки было замечено отслаивание штукатурки на фасадах. В связи с этим Мосгорнаследием в ходе контрольного мероприятия выдано предостережение о необходимости проведения работ по сохранению фасадов кинотеатра.

Для оценки повреждений специалисты решили провести предварительные научно-исследовательские работы, а именно расшивку трещин. После наступления теплой погоды фасады отштукатурят и покрасят.

Ранее руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в столице закончилась реставрация главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна. Во время работ специалисты вернули ему исторический светло-песчаный цвет.

Здание находится по адресу улица Никольская, дом 19–21, строение 2. Оно включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения и, со слов Емельянова, является украшением Никольской улицы и всего Китай-города.

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