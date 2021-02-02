Москвичей предупредили о вечерних заторах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в вечерние часы ожидаются заторы на дорогах. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в настоящий момент загруженность дорог оценивается в 6 баллов, позднее показатели могут достигнуть 7–8 баллов.

"Основные затруднения наблюдаются на внутренней стороне Садового кольца – от Таганской площади до улицы Крымский Вал, внутренней стороне 36-го километра МКАД, внешней стороне Москворецкой набережной, внешней стороне Садового кольца – от улицы Земляной Вал до проспекта Мира", – говорится в сообщении.

Ранее операционный директор компании "МВС Груп" Михаил Родионов раскрыл особенности выписывания штрафов за нарушения ПДД зимой. По словам эксперта, если камера не смогла зафиксировать разметку, к рассмотрению дела подключаются специалисты, которые коллективно принимают решение.

Если у инспектора не будет сомнений в том, что разметка была действительно не видна, то водителю штраф не придет, уточнил специалист.

