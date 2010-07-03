Суперкомпьютеры и нейронные сети. Что подготовил проект "Суббота московского школьника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Участников проекта "Суббота московского школьника" 7 декабря ждут занятия в столичных вузах и учреждениях дополнительного образования. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в этот день школьников ждут в Московском техническом университете связи и информатики. Учащимся расскажут о современных компьютерах и об облачных вычислениях. Почувствовать себя в роли дипломата можно будет в Дипломатической академии министерства иностранных дел Российской Федерации.
Центр педагогического мастерства расскажет школьникам о языковых особенностях в испаноговорящих странах Латинской Америки. Занятие проведет главный тренер команды Москвы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по испанскому языку Екатерина Самсонкина.
Узнать о методиках искусственного интеллекта можно будет в Институте проблем управления имени Трапезникова РАН. В рамках проекта школьники также смогут самостоятельно поработать с нейронными сетями.
Лекция "Мирный атом: как устроена атомная электростанция" пройдет в Московском государственном технологическом университете "Станкин". Школьники узнают, как работает атомная электростанция и ее системы безопасности.
А Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова приглашает учащихся на мастер-класс. На нем расскажут, чем работа актера на театральной сцене отличается от работы на съемочной площадке.
Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году, знакомит столичных школьников с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний. Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов.
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