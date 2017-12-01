Эксперт назвал причины высокой популярности Москвы в Instagram

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Туристический поток в Москву повысился благодаря мерам, предпринимаемым столичными властями. Это стало одной из причин высокой популярности города в соцсети Instagram, рассказал президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов.
Москва вошла топ-3 самых популярных городов также благодаря продуманному событийному календарю: в столице проводят много интересных мероприятий, считает Голов. Это подтверждает и заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщает информационный центр правительства Москвы. Она отметила, что столица стала более привлекательна для туристов за счет благоустройства общественных пространств и их превращения в центры культурной жизни.
Городские власти ожидают дальнейшего роста турпотока по итогам года до 21 миллиона человек, среди которых должно быть 4,5 миллиона иностранцев. В 2016 году Москву посетило 19 миллионов путешественников. С 2010 года турпоток вырос на 65 процентов.
Ранее стало известно, что Москва заняла второе место в списке самых популярных городов мира за 2017 год в Instagram. Лидером стал Нью-Йорк, на третьей позиции оказался Лондон.
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