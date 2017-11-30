Власти Москвы ожидают увеличение турпотока в столицу до 21 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы ожидают увеличение турпотока в столицу по итогам года до 21 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Мы ожидаем, что по итогам 2017 года Москву посетят более 21 миллиона туристов, в том числе 4,5 миллиона иностранцев. Для сравнения, в 2016-м в столице побывали 19 миллионов путешественников. В целом с 2010 года турпоток вырос на 65 процентов", – сказала она.
Она также отметила, что привлекательность столицы для туристов растет благодаря благоустройству общественных пространств и проведению фестивалей.
Вице-мэр добавила, что пик загрузки гостиниц в Москве приходится на время проведения крупных городских мероприятий. Так, например, во время фестиваля "Путешествие в Рождество" 2016–2017 годов максимальный недельный показатель загрузки гостиниц по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,3 процентных пункта – до 72,1 процента, а у фестиваля "Московская весна" отмечен рост на 12 процентных пунктов.
Ранее стало известно, что Москва заняла второе место в списке самых популярных городов мира за 2017 год в социальной сети Instagram. Первое место в рейтинге досталось Нью-Йорку. На третьем месте оказался Лондон. В топ-5 самых популярных городов также вошли Сан-Паулу и Париж.
При составлении рейтинга учитывались геотеги населенных пунктов, где было сделано больше всего фотографий.
Самыми популярными российскими городами стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место досталось Казани, а на четвертом и пятом местах оказались Новосибирск и Ростов-на-Дону.
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