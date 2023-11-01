Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон летних веранд завершился в Москве, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

1 ноября сворачиваются более 3,7 тысячи летних веранд. Они пользовались большой популярностью у горожан и туристов.

Сезон летних веранд начался в городе 1 апреля.

"Летние веранды – яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении. Культура летних веранд в европейских странах существует давно, и Москва не отстает в этом от других столиц", – подчеркнули в департаменте торговли и услуг.

Ранее Сергей Собянин продлил меру поддержки владельцев летних веранд в Москве. Московским рестораторам разрешили не демонтировать конструкции веранд в конце сезона при условии, что они не мешают пешеходам и работе уборочной техники.

Это позволяет предпринимателям избежать дополнительных денежных трат. В прошлый зимний период такой возможностью воспользовались владельцы 346 заведений.

Решение о такой мере поддержки приняли еще в марте 2022 года. В постановлении мэра указано, что летние кафе в Москве могут находиться в парковых зонах, на внешних поверхностях зданий, во дворе нежилых строений или на частной территории.



Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд