В Москве вновь выставили на торги ТПУ "Алма-Атинская"

В Москве вновь выставили на торги транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Алма-Атинская". Заявочная компания продлится до 15 октября, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Объект выставлялся на торги в 2015-2016 годах за 373 миллиона рублей, однако его никто не приобрел. Эксперты провели переоценку актива, снизив начальную стоимость до 147,7 миллиона рублей – почти на 60 процентов.

Площадь земельного участка в ЮАО составляет 3,1 гектара. Он находится на территории внутригородского муниципального образования Братеево.

На территории ТПУ планируется построить многофункциональный комплекс площадью 85 тысяч квадратных метров. Срок действия договора аренды – семь лет.

Застройщиков определят на открытом аукционе 18 октября.

Где строят транспортно-пересадочные узлы

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