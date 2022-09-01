Коммунальные службы Москвы более 200 раз провели аэрацию минувшим летом

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Летом 2022 года городские службы провели аэрацию в Москве свыше 200 раз, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Данный показатель превысил уровень 2021 года на 40%. При этом наиболее часто аэрация проводилась в августе.

"Лето 2022 года вошло в топ-3 самых жарких летних периодов за всю историю метеонаблюдений. Чтобы столице было легче перенести высокие температуры, городские службы проводили аэрацию", – говорится в сообщении.



Уточняется, что проведение аэрации осуществляется от одного до восьми раз в день, если температура превышает 25 градусов для снижения уровня пластической деформации дорожного полотна, охлаждения нагревающегося от асфальта воздуха, а также для содержания дорог в чистоте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что август в этом году стал вторым по засушливости за 144-летний период наблюдений в столице. По словам синоптика, за 30 дней последнего летнего месяца выпало лишь три миллиметра осадков.

