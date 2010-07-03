Гостями "PRO лето" на Сахарова и ВДНХ стали около 150 тысяч человек

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Порядка 150 тысяч человек пришли на площадки фестиваля "PROлето" на проспекте Академика Сахарова и на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На первой площадке побывало около 40 тысяч человек. Там состоялся шестичасовой концерт, хедлайнером которого стал американский певец Джейсон Деруло. На сцене также выступили Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Кристина Си, Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew и другие артисты.
Были открыты семь спортивных площадок. Для гостей устроили мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу. Здесь же состоялось шоу хайлайнеров: спортсмены ходили по стропе длиной 350 метров, натянутой на высоте 40 метров между двумя подъемными кранами.
ВДНХ посетили почти 110 тысяч человек. Зрители финального концерта провожали лето под песни групп "Руки вверх!" и "Дискотека Авария". Возле арки главного входа выступали Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Артистов выбрали сами горожане в проекте "Активный гражданин".
К фестивалю также присоединились 24 площадки "Цветочного джема". На них проходят кулинарные мастер-классы: гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги.
Следующая неделя станет для фестиваля заключительной. Для посетителей подготовили экскурсии, концерты, уроки для школьников и новую коллекцию дизайнерской одежды и аксессуаров. Спектакли там проходят ежедневно.
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