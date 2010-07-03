Музыкальный фестиваль "PRO лето" собрал более 40 тысяч участников

На ВДНХ завершился молодежный фестиваль "PRO лето"

Молодежный фестиваль "PRO лето", прошедший на проспекте Академика Сахарова, объединил свыше 40 тысяч человек. Участники праздника, посвященного окончанию лета, получили заряд бодрости на концерте и семи спортивных площадках, подготовленных Российским союзом молодежи, рассказали организаторы фестиваля.

Хедлайнером музыкальной программы стал американский певец Джейсон Деруло. За 10 лет своей творческой деятельности он стал пятикратным победителем в номинации BMI Pop Awards, завоевал три молодежных награды Teen Choice Awards, получил множество международных премий, в том числе MTV Video Music, MTV Europe Music, MOBO и титул "Композитор года 2011".

Выступили и российские исполнители Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, Sabi Miss, Кристина Си, группа "Дискотека Авария". На сцену также выходили победитель первого сезона шоу "ПЕСНИ" на ТНТ, артист лейбла Black Star Ternovoy, танцевальные коллективы проекта "PROТАНЦЫ" Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, резидент проекта Comedy Club на ТНТ Евгений Синяков и комик шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян.

В рамках фестиваля любители активного образа жизни могли поучаствовать в соревнованиях по сапборду, паркуру и футболу. Во время показательных выступлений по хайлайну спортсмены ходили по стропе длиной 350 метров, натянутой на высоте 40 метров между двумя подъемными кранами.

На площадке для слэклайна желающие смогли попробовать себя в качестве канатоходца. Большой интерес вызвали шоу BMX'еров, мастер-классы по SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу.