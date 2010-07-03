Площадку фестиваля "PRO лето" на ВДНХ посетили 90 тысяч человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Площадку фестиваля "PRO лето" на ВДНХ посетили порядка 90 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там стартовал финальный концерт фестиваля "PRO лето", который будет продолжаться до позднего вечера.

Участниками станут группы "Руки вверх!" и "Дискотека Авария", Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Артистов выбрали с учетом мнения горожан, для которых в проекте "Активный гражданин" провели специальный опрос.

Ранее на площадку фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова пришли 40 тысяч человек. Там также состоялся концерт, хэдлайнером которого стал американский певец Джейсон Деруло.

40 тысяч человек посетили концертную площадку "PRO лето" на проспекте Сахарова



На сцену вышли Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Тима Белорусских, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss, Кристина Си и Мот. В числе приглашенных артистов – Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Кроме того, в программе – мотошоу, мастер-классы по экстремальным видам городских активностей. Желающие могут освоить азы SUP-серфинга и разных танцев.

Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках. К нему присоединились 24 площадки "Цветочного джема". На них гости могут научиться готовить джем и яблочный пирог, узнать рецепты апельсинового джема и арбузного меда, и приготовить клубничное варенье.