40 тысяч человек посетили концерт фестиваля "PRO лето" на проспекте Сахарова

Большой концерт проходит в рамках фестиваля "PRO лето" на проспекте Сахарова
Уже 40 тысяч человек посетили концертную площадку фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов мероприятия.
Хедлайнером концерта станет американский певец Джейсон Деруло. Перед зрителями также выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss и Кристина Си.
В числе приглашенных артистов – Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт продлится до 20:00.
На проспекте работают семь спортивных площадок. На них проходят мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.
Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках. К нему присоединились 24 площадки "Цветочного джема". На них проходят кулинарные мастер-классы – гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги.
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