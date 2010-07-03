Американский певец Деруло сегодня даст первый бесплатный концерт на проспекте Сахарова

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице на проспекте Академика Сахарова стартовал фестиваль "PRO лето". Хедлайнером шоу станет американский певец Джейсон Деруло, который даст первый бесплатный концерт.
Выступят также звезды рэп, хип-хоп и поп-музыки: Тима Белорусских, Мот, Elvira T, Kristina Si, Sabi Miscc, DAVA, CYGO, Alexeev, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, группы "Дискотека Авария", RASA, Artic & Asti, Monmart, "Против Правил".
Финальный концерт фестиваля будет проходить с 19:00 до 23:00 часов на площадке около главного входа на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы выступят Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, МИА, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, El’Man, "Руки Вверх" и другие известные исполнители.
Вход свободный.
В связи с проведением различных мероприятий движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа по 1 сентября.
Полное перекрытие будет действовать с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября. Оно коснется участков улицы Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской, проспекта Академика Сахарова – от улицы Садово-Спасской до улицы Маши Порываевой.
Москвичей приглашают на фестиваль "PROлето"
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: