Американский певец Деруло сегодня даст первый бесплатный концерт на проспекте Сахарова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице на проспекте Академика Сахарова стартовал фестиваль "PRO лето". Хедлайнером шоу станет американский певец Джейсон Деруло, который даст первый бесплатный концерт.

Выступят также звезды рэп, хип-хоп и поп-музыки: Тима Белорусских, Мот, Elvira T, Kristina Si, Sabi Miscc, DAVA, CYGO, Alexeev, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, группы "Дискотека Авария", RASA, Artic & Asti, Monmart, "Против Правил".

Финальный концерт фестиваля будет проходить с 19:00 до 23:00 часов на площадке около главного входа на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы выступят Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, МИА, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, El’Man, "Руки Вверх" и другие известные исполнители.

Вход свободный.

В связи с проведением различных мероприятий движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа по 1 сентября.

Полное перекрытие будет действовать с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября. Оно коснется участков улицы Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской, проспекта Академика Сахарова – от улицы Садово-Спасской до улицы Маши Порываевой.

