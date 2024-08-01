Свыше 270 объектов в Москве исключено из перечня облагаемой налогом недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

273 объекта убрали из реестра нежилой недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Таким образом, те, кто владеет этими объектами, будут теперь платить налог на имущество за этот год от среднегодовой стоимости, на что указала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

При этом в реестр на этот год вошло одно нежилое здание, которое соответствует всем необходимым критериям. Но, как утверждает Багреева, информация об этом объекте поступила уже после его формирования.

"Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность", – добавила руководитель столичного департамента экономической политики и развития.

Перевод нежилой недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную цену объекта, был запущен в 2014 году. В этом году в этот перечень входит свыше 37 тысяч зданий.

В этом году город также предоставил налоговые льготы на имущество 186 жилым помещениям в студенческих общежитиях Москвы. По словам Багреевой, собственники полностью освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Такая льгота распространяется на частные общежития, которые ввели в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Соответствующий список утверждается ежегодно. Для получения льготы владельцу помещений необходимо подать заявление на включение в указанный реестр в столичный департамент экономической политики и развития. После ждать решения по проверке соответствия необходимым критериям.

