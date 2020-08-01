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Город

13:32

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся из-за ремонтных работ

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся со 2 по 5 августа из-за ремонтных работ на Тверской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 22:00 2 августа по 5 августа на время ремонтных работ на Тверской улице меняются маршруты наземного транспорта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что автобус № м1 будет следовать через улицу Кравченко до метро "Лубянка" и далее от Больницы РЖД до Тверской Заставы. Автобус № м10 временно будет курсировать от Лобненской улицы до метро "Трубная".

Автобус № 101 будет двигаться от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заствы. Автобус № 904 пройдет через 4-й микрорайон Митина до Тверской Заствы.

Автобус № С43 проследует от Силикатного завода до метро "Краснопресненская", автобус № н1 – от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы, а автобусы № А и 15 смогут ездить с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить 1 и 2 августа между Каланчевской и площадью Борьбы. Изменения графика связаны с ремонтом путей на площади Борьбы. Так, трамвай № 7 вместо Тверской Заставы проследует до станции МЦД Каланчевская, № 50 проедет вместо станции метро "Новослободская" до МЦД Каланчевская.

Вместо этих трамваев можно будет воспользоваться автобусом № 050, но он не будет ходить до станции метро "Сокольники". Отмечается, что трамвай № 9 Тверская Застава – МИИТ в эти выходные останется доступен.

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