Сервис безналичной оплаты чаевых тестируют в Москве

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Банк "Русский стандарт" и международная платежная система Visa запустили сервис безналичной оплаты чаевых.

Как говорится в совместном пресс-релизе, который цитирует ТАСС, воспользоваться услугой можно в ресторане "Хлеб Насущный" на Страстном бульваре в Москве.

Отмечается, что в ближайшее время сервис будет доступен во всех ресторанах сети и расширен на других партнеров.

По словам представителя банка Инны Емельяновой, к системе также подключат салоны красоты и отели. Уточняется, что сумма чаевых ограничена 20 процентами от чека.

Ранее стало известно, что Visa с 1 октября снизит комиссии при оплате картой автомобилей, недвижимости и ряд социально важных товаров и услуг.