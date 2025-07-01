Более 1,7 миллиона анализов качества воды проведено в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 1,7 миллиона анализов качества воды были организованы в Москве с начала года. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что сейчас анализ воды проводится по максимальному количеству физико-химических и биологических параметров. Всего их число составляет 200. При этом мониторинг за состоянием воды осуществляется на всем пути ее движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Информация о возможных изменениях в основных параметрах состава воды, которая постоянно контролируется приборами, поступает в единую информационную систему. После этого специалисты оперативно принимают решение о корректировках в технологических режимах очистки. Однако на данный момент вода, протекающая по кранам жителей столицы, соответствует всем нормам.

Помимо лабораторных исследований качество воды, в режиме реального времени отслеживается с помощью свыше 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов направляются в систему социально-гигиенического мониторинга Москвы.

Москва каждый день потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Более того, в городе существует примерно 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка при этом осуществляется на четырех станциях – Северной, Восточной, Западной и Рублевской.

В этом году в столице было модернизировано и построено свыше 175 километров водопроводных и канализационных сетей. По словам Бирюкова, на данный момент Москва занимает лидирующие позиции среди других российских регионов по обновлению инженерных сетей.

Проводимые работы, уточнил он, позволяют обеспечить безопасность и надежность коммуникаций. Всего в этом году запланировано строительство, обновление и реконструкция более 260 километров сетей.

