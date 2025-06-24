24 июня, 10:05Экономика
Счетная палата предложила в 10 раз повысить плату за использование водных ресурсов
Фото: РИА Новости/Андрей Бок
Счетная палата России предложила в 10 раз повысить плату за использование водных ресурсов. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Как считают в СП, увеличение ставок не окажет значимого влияния на экономику предприятий. Кроме того, в таком случае доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%.
При этом ожидается, что дополнительные доходы бюджета составят около 32 миллиардов рублей.
В ведомстве также подчеркнули, что многие пользователи осуществляют забор воды без установки водоизмерительных приборов.
"В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников", – говорится в сообщении.
Помимо увеличения коэффициента с 1,1 до 10, было предложено повысить плату за использование акватории поверхностных водных объектов с учетом кадастровой стоимости примыкающих земельных участков.
Соответствующее письмо уже направлено в правительство.
Ранее Минстрой предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков в два раза. По мнению авторов проекта, инициатива повысит ответственность за отсутствие счетчиков или за несвоевременную их поверку.
Также предложено усилить контроль за расчетом платы в случае несанкционированного или самостоятельного подключения к инженерным сетям.