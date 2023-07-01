На mos.ru появилась возможность настройки новых уведомлений о счетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителям Москвы стало удобнее получать данные о новых выставленных счетах. Теперь пользователям портала mos.ru доступна настройка получения уведомлений о счетах, выставленных по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), а также номерам домашнего и мобильного телефонов.

Чтобы получать уведомления о выставленных счетах по ИНН или телефонному номеру, пользователю следует указать эти данные в личном кабинете в разделе «Документы и данные». Далее в своем профиле нужно открыть страницу «Настройка подписок», пометить галочкой в нужных категориях раздела необходимую форму получения — по e-mail или посредством push-уведомлений, которые будут приходить в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», и затем нажать кнопку «Сохранить».

Также на mos.ru можно настроить уведомления по счетам, которые выставлены по паспорту, свидетельству о рождении ребенка, СНИЛС, номеру свидетельства о регистрации транспортного средства и водительскому удостоверению.

Ранее сообщалось, что с 1 июля, начинает действовать единый порядок подачи заявления на компенсацию услуг ЖКХ. Процедура должна существенно упроститься.

Большинство документов ведомства будут запрашивать друг у друга. В некоторых случаях придется предоставить иностранные свидетельства о рождении или заключении брака.