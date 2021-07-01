Названы победители конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Победителями конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!" стали 17 москвичей, церемония награждения состоялась 30 июня в онлайн-формате. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут – пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем. Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Экспертное жюри выбрало 12 лауреатов. Еще пятерых выбрали участники проекта "Активный гражданин".

Одним из лучших стал маршрут "Велопрогулка по самому зеленому округу Москвы", который рассказывает об истории Зеленограда. Также был отмечен маршрут "Заправлены в планшеты космические карты!", который знакомит с историей жизни основателя практической космонавтики, создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

Самая юная участница конкурса, которой 13 лет, покорила жюри маршрутом "Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?". Прогулка предполагает посещение исторических зданий, которые изображены на обертках конфет "Замоскворечье" фабрики "Рот Фронт".

Также члены жюри отметили маршруты по районам Измайлово, Кунцево, Ясенево, Кузьминки и другим.

Призерам вручили подарки от Мостуризма, проекта "Мой район", ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер", а также подарочные сертификаты на посещение Музея Москвы и "Городской фермы" на ВДНХ.

Общегородской конкурс "Покажи Москву!", приуроченный к празднованию Всемирного дня гида, стартовал 19 февраля. Заявки принимались по 9 марта.

Ранее сообщалось, что цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для тех, кто прилетает в столицу на несколько часов или дней. За несколько часов можно будет посетить обзорные экскурсии, главные достопримечательности, смотровые площадки и музеи.

Всего доступно три маршрута: Домодедово – Шереметьево, Домодедово – Внуково и Внуково – Шереметьево. Основные достопримечательности находятся между остановками аэроэкспрессов.