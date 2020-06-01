Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей

13:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Виртуальные экскурсии, спортивные тренировки, познавательные лекции и другие онлайн-занятия приготовили для москвичей городские парки с 1 по 7 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, 1 июня горожане смогут посетить выставку военной техники на сайте парка "Северное Тушино". Ее проводет капитан первого ранга Юрий Звягинцев. Желающие увидят уникальные образцы военного оборудования, а также боевые снаряды. Видеоэкскурсия будет опубликована на страницах парка в 18:00.
А 3 июня в 15:00 в соцсетях музея-усадьбы "Кусково" выйдет первая часть онлайн-экскурсии по выставке "Храм добродетели душа ее была", которая расскажет пользователям о творчестве и жизни Прасковьи Жемчуговой.
Прогуляться онлайн в компании гида Любови Шарковой вдоль Голицынского пруда и узнать историю его возникновения предлагает Парк Горького. Видеоэкскурсии разместят 4 июня. В этот же день парк "Сокольники" приглашает горожан совершить виртуальную прогулку по "Саду астрономов".
О правильном питании и тренировках расскажут специалисты в социальных сетях парков "Северное Тушино" и "Фили". Цикл видеоэкскурсий стартует 2 июня. В этот же день парк "Красная Пресня" приглашает горожан на занятие по пилатесу.
На следующий день, 3 июня, Парк Горького организует для всех желающих барре-тренировку. В этот же день в социальных сетях Воронцовского парка стартует цикл занятий, подготовленный функциональным тренером и реабилитологом Виолой Чигилийник.
В субботу, 6 июня, все желающие смогут посетить онлайн-занятие по хатха-йоге. Тренер Павел Тарасов продемонстрирует комплекс упражнений, направленных на проработку различных групп мышц, а затем проведет расслабляющую медитацию.
Также горожанам предлагают посетить познавательные лекции Воронцовского парка в социальных сетях. Цикл стартует 2 июня с занятия по языку цветов. 4 июня горожанам расскажут о полезных свойствах растений, а 6 июня – о жизни и творчестве американского писателя и профессионального летчика Ричарда Баха.
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