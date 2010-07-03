Фестиваль "Рыбная неделя" завершится в первые выходные лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятый гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" завершится на этих выходных. В его рамках 1 и 2 июня пройдут бесплатные представления артистов уличных театров, концерты, кулинарные и творческие мастер-классы, экскурсии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все площадки фестиваля будут работать с 10:00 до 22:00. На площади Революции научат готовить рыбу можно. 1 июня в 11:00 блогер Елизавета Фрайман раскроет рецепт судака по-сицилийски, а в 13:00 телеведущий Влад Чижов поделится рецептом блюда из тунца.

2 июня в кулинарной школе в 15:00 шеф-повар Виктор Тайц расскажет, как готовить тунца татаки с гуакамоле из печеного яблока и томатным гелем, а в 19:00 – ролл из креветок с пармой и грушей.

Также на площади Революции 1 июня в 18:00 начнется мастер-класс по рисованию в технике граттажа. 1 июня в 14:00 и 2 июня в 16:00 здесь пройдет спектакль "Ответственный ребенок". Юные гости смогут послушать стихи Веры Полозковой и посмотреть, как при помощи актеров и кукол оживают сюжеты.

1 июня в 16:00 на этой же площадке выступит оперный и эстрадный певец Дмитрий Янковский. В 19:30 начнется концерт коллектива "Пятеrо", а в 21:00 – группы Hut. 2 июня в 14:00 здесь представят постановку "Жизнь замечательных вещей, или Что происходит в шкафу, когда нас нет…" центра реализации творческих проектов "Инклюзион".

Кроме того, на площади Революции и на Манежной площади несколько раз в день будут показывать пластический иммерсивный спектакль "Морское приключение".

И в субботу, и в воскресенье пройдут экскурсии "Купеческое застолье", на которых расскажут, как пировали москвичи в прошлом. Участники узнают о кулинарных предпочтениях замоскворецких купцов и "фартинной избе", а также о том, какие праздники устраивали в городских домах, ресторанах и трактирах. Стартует экскурсия в 16:00 в Климентовском переулке.

На памп-треке и в скейт-парке на переходе от Манежной площади к площади Революции пройдут по 10 мастер-классов для людей разного уровня подготовки. Одними из самых ярких событий станут финалы открытых первенств по BMX-фристайлу и самокатному спорту.

На Тверском бульваре 1 и 2 июня можно будет поиграть в петанк и попробовать себя в сапсерфинге. На площадке есть гребные тренажеры.

2 июня в 18:00 в Климентовском переулке пройдет детский мастер-класс по созданию витражей. В это же время на Манежной площади ребят научат делать картины из гвоздей и ниток.

Завершится фестиваль концертом группы "Кот Билли Бонса". Коллектив выступит на площади Революции 2 июня в 21:00.

В последние дни фестиваля деликатесы можно будет купить по сниженным ценам. Многие продукты в торговых шале будут продавать со скидкой до 15 процентов, а на московских рынках – до 25 процентов.