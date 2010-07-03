Более 900 дипломов завоевали московские школьники на Всероссийской олимпиаде

Столичные школьники получили 943 диплома на Всероссийской олимпиаде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент образования и науки.
Это больше 40 процентов от всех врученных наград. Московская команда также завоевала 55 процентов дипломов победителей – 204 награды.
Улучшились результаты столичных школьников на олимпиадах по физике, информатике, математике, химии, географии и биологии. Победителей и призеров подготовили 227 школ города, воспитанники 92 стали победителями.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжался с 17 марта по 27 апреля в 13 городах России. Она проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры последнего могут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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