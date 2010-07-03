Москвичи забрали со Всероссийской олимпиады почти 600 дипломов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершились финальные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по литературе и физкультуре. Участники-москвичи завоевали 75 наград, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В литературе участники из Москвы забрали 51 диплом, из них восемь – за первое место, причем трое школьников признаны абсолютными победителями. Также жюри отметило успехи шестерых москвичей специальными призами: за лучший анализ прозы, за лучшее творческое задание и за устный тур. Еще двое школьников стали лауреатами конкурса чтецов.

По физкультуре москвичи семь раз одержали победу и заняли 17 призовых мест.

Также сообщается, что сейчас уже завершены финалы Всероссийской олимпиады по 16 предметам: химии, астрономии, обществознанию, экономике, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому, русскому и английскому языкам, физике, истории, технологии, информатике, литературе и физической культуре. Сборная Москвы забрала 591 диплом.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам. Она проходит в четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский университет на направления по профилю олимпиады.