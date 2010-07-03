Развязку МКАД и улицы Генерала Дорохова реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На развязке МКАД с улицей генерала Дорохова пройдет реконструкция. Проектом предусмотрено возведение путепровода, эстакады и тоннеля при съезде на кольцевую дорогу. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

Будет построено почти 6 километров дорог. Путепровод расширят до трех полос в каждую сторону. Эстакада пройдет при левоповоротном съезде с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД.

"Реконструкция призвана облегчить движение на этом участке. Как показывает практика, результат не заставит себя ждать", – прокомментировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в столице 2018 год стал рекордным по темпам строительства дорог. В городе за год построили 127 километров новых дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей, а также 19 пешеходных переходов. Завершилась реконструкция Варшавского и Калужского шоссе, закончены основные объекты Северо-Западной и три новых участка Северо-Восточной хорды.

В текущем году начнут строить Юго-Восточную хорду. Четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

В четвертом квартале 2019 года планируют завершить строительство эстакады на Дорожной улице.Также на этой улице появятся три подземных пешеходных перехода. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.