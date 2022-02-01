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Город

09:45

Около 1,7 тыс объектов проверят в Москве на соблюдение мер против COVID-19

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости в течение февраля планирует проверить соблюдение антиковидных мер на 1,7 тысячи объектов в Москве, рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

Он пояснил, что проведение подобных проверок является приоритетным направлением работы на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

"В зону особого внимания войдут офисы, социальные и культурные объекты, медицинские, образовательные и спортивные организации, салоны красоты и общественные места. Нарушители будут привлекаться к ответственности, а их деятельность может быть приостановлена", – заявил Овчинский.

По его словам, последствия нарушений мер профилактики распространения коронавируса являются достаточно серьезными, что делает работу по обеспечению безопасности особенно важной.

"О социальной дистанции и антивирусной гигиене напоминают не только контрольные органы, но и СМИ, специальные плакаты, стикеры и голосовые сообщения. Не стоит пренебрегать элементарными правилами профилактики, необходимо максимально снизить риски распространения COVID-19", – заключил Овчинский.

Ранее Овчинский сообщил, что сотрудники Госинспекции по недвижимости в 2021 году провели более 44 тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 в столичных офисах, культурных и образовательных организациях. При этом нарушения были выявлены только в 1,4% случаев.

В Москве проходят ежедневные проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ

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