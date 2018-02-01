Мост через ручей Молодцы построят в ТиНАО

01 февраля 2018, 13:58
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мост через ручей Молодцы возведут в ТиНАО в рамках строительства дублера Остафьевского шоссе.
"Создание комфортной транспортной инфраструктуры ТиНАО – один из приоритетов развития города, обозначенный мэром Сергеем Собяниным", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что дублер Остафьевского шоссе обеспечит комфортный подъезд к ряду деревень, садоводческих товариществ, коммунальных объектов и музею-усадьбе "Остафьево", а также к одноименному аэропорту.
Длина четырехполосного моста составит более 200 метров, а ширина около 30 метров, пояснили в Москомархитектуре. Ширина крайних полос будет рассчитана для пропуска автобусов. Для пешеходов по обе стороны моста оборудуют тротуары.
Строительство дублера Остафьевского шоссе не затронет постройки вдоль уже существующей трассы.
Ранее сообщалось, что новая дорога появится в ТиНАО в 2019 году. Работы над дублером длиной четыре километра начались в ноябре прошлого года.
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