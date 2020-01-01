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Культура

02:58

Проект "Музыка в метро" запустит пятый сезон в 2020 году

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятый сезон проекта "Музыка в метро" запустят в столице в 2020 году. Артистов выберет профессиональное жюри, передает портал мэра и правительства Москвы.

Проект был запущен в 2016 году. Тогда в нем поучаствовали 30 музыкантов и коллективов. Сейчас у проекта 34 площадки, на которых в 2019 году было проведено более 10 тысяч концертов.

Кроме того, в минувшем году проект впервые вышел за пределы метрополитена. Артисты выступили на площадке Даниловского рыка и в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД).

Участники исполняют как классику, так и популярную музыку. В то же время можно представлять и свои собственные композиции. На первом этапе надо заполнить анкету-заявку на сайте music.mosmetro.ru.

Затем последует очный тур – трехминутное выступление перед жюри. Эксперты оценивают конкурсантов по нескольким параметрам: технике и качеству исполнения, визуальной подаче и общему впечатлению.

Ранее ледовый спектакль "Щелкунчик" показали на закрытой станции метро "Деловой центр". Настоящий каток появился на несколько часов прямо на платформе.

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