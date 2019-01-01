Дарвиновский музей будет работать без выходных в праздничные дни со 2 января

Со 2 по 8 января Дарвиновский музей в столице будет работать без выходных. В праздничные дни посетителей будут ждать выставки и интерактивные занятия, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Так, в праздничные дни каждый день будут проходить интерактивные занятия для детей "Мир под микроскопом" и показы свето-видео-музыкальной экспозиции "Живая планета".
Ранее стало известно, что столичные музеи подготовили насыщенную программу на праздники. Детям посоветовали посетить программу Музея космонавтики. Также обширную программу подготовили Дарвиновский музей и Музей Москвы. Последний создал интерактивную программу по сказкам Андерсена, в которой можно пообщаться с оловянным солдатиком, Каем, Гердой и другими персонажами.
А взрослым посоветовали сходить на выставку Фриды Кало в Манеже.
Также для москвичей и гостей столицы разработали специальный экскурсионный маршрут. Карту можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.
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