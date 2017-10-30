Приложение с голосом Николая Дроздова запустил Московский зоопарк

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мобильное приложение с аудиогидом стало доступно посетителям Московского зоопарка. В нем доступно более 60 описаний животных, озвученных голосом ученого-зоолога Николая Дроздова.

Сервис включает также функцию навигатора. Благодаря встроенной интерактивной карте можно совершать самостоятельные экскурсии по территории, получать расширенную информацию о каждом животном онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Наши животные", выбрать питомцев зоопарка и добавить их в маршрут.

В приложении есть несколько тематических маршрутов. В одном из них рассказывается о животных Москвы и Московской области, посетители увидят павильоны с волками, бобрами и рысями. В другом маршруте речь идет об высокогорных обитателях зоопарка. Гости посетят семьи семьи снежных коз и сычуаньских такинов, ламу и малую панду.

Еще один маршрут организовали для юных посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Из него можно узнать, кто из зоопарка считается самым крупным и самым маленьким, а кого называют самым быстрым и самым медленным.

Особо охраняемым животным посвятили две экскурсии. Они познакомят гостей с животными Красной книги Международного союза охраны природы и Красной книги России, такими как лошадь Пржевальского, дальневосточный леопард и амурский тигр.

Как рассказала руководитель зоопарка Светлана Акулова, в приложении добавят множество новых функций. До конца года должны появиться квесты по зоосаду с виртуальными загадками, пояснила она.

Сейчас в приложении можно узнать о новостях зоопарка, посмотреть расписание публичных кормлений, купить билеты и заказать экскурсии онлайн. Официальное приложение Московского зоопарка доступно для скачивания в магазинах Android, iOS, Windows Phone.

С 1 октября зоопарк начал работать по новому графику. Посетить его можно с 7:30 до 18:00. Войти в зоопарк или купить билет нельзя за час до закрытия.