Появилось средство для борьбы с зависимостью от смартфона

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Устройство, позволяющее преодолеть зависимость от смартфона, изобрел австрийский дизайнер. Оно представляет собой заменитель гаджета.

Как сообщает "Газета.ру", чудо-средство является ничем иным, как муляжом смартфона, который выполнен из пластика со встроенными в корпус каменными бусинами. По замыслу разработчика, эти бусины можно вращать и свайпать, имитируя действия при использовании смартфона.

Как считает дизайнер из Австрии, его изобретение позволит зависимым от гаджетов людям реже пользоваться своими смартфонами и, тем самым, снизить уровень зависимости от них.