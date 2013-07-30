Два новых футбольных поля появятся в детской спортшколе "Рублево"

Два футбольных поля для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 94 "Рублево" будут сданы в эксплуатацию в третьем квартале 2013 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Размер большого поля составляет 105х67 метров, малого - 93,2х52,4 метра, они будут застелены травяным покрытием. Также там установят ограждения и смонтируют мачты освещения.

В настоящее время завершен монтаж тренажеров и укладка резинового покрытия в крытом футбольном городке, обустроена универсальная спортивная площадка, на которой будут разминаться спортсмены.

В настоящее время ведется оформление исполнительной документации на укладку инженерных сетей.

Отметим, что "Рублево" - это единственная российская школа, в которой воспитанников не только обучают большому футболу, но и прививают навыки игры в пляжный и мини-футбол.