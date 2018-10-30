Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,74 рубля

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по отношению к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Доллар подешевел на 11 копеек и составил 65,74 рубля.

Европейская валюта также подешевела. Курс евро снизился на 8 копеек и стал стоить 74,8 рубля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что план дедолларизации российской экономики не предполагает полного отказа от американской валюты. Он отметил, что план не будет касаться валютных вкладов на депозитах банков. Поэтому россияне, которые хранят доллары на счетах в банках, не должны волноваться.

По его словам, правительство будет стимулировать партнеров переходить на расчеты в рублях, а также делать налоговые преференции.

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