Силуанов рассказал о плане дедолларизации экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

План дедолларизации российской экономики не предполагает полного отказа от американской валюты, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, план не будет касаться валютных вкладов на депозитах банков. Поэтому россияне, которые хранят доллары на счетах в банках, не должны волноваться.

Силуанов отметил, что правительство будет стимулировать партнеров переходить на расчеты в рублях, а также делать налоговые преференции.

Ранее министр финансов России заявил, что ситуация с курсом рубля не требует особых мер, таких как обязательная продажа экспортерами валютной выручки.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь отмечал, что предприятия-экспортеры получают большой объем валютной выручки, но не конвертируют ее в рубли. В последствии этот валютный навес вернет курс национальной валюты к равновесному значению, полагает министр. Он также рекомендовал россиянам продавать доллары.

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