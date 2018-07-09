Минфин уравнял в цене водку разной крепости

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Минимальную розничную цену на водку от 37 до 40 градусов унифицировало министерство финансов России. Цена бутылки объемом 0,5 литра составит 205 рублей. Об этом говорится на портале правовой информации.

Документ был официально опубликован 6 июля и должен вступить в силу через 45 дней.

Решение уравнять стоимость водки было принято, чтобы исключить возможность производителям водки крепостью 38 градусов не применять минимальную цену.



В России минимальные цены на водку устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "подпольным" производством.

Ранее сообщалось, что Минфин не будет повышать или понижать минимальную розничную цену на алкоголь в 2018 году. В последний раз МРЦ выросла в 2017 году. Водка в рознице не может стоить менее 205 рублей за 0,5 лита, коньяк – менее 371 рубля за 0,5 литра. На шампанское цены меняли в 2016 году. Минимальная стоимость равна 164 рублям за 0,75 литра.