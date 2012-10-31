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Культура

31 октября 2012, 18:14

В столице пройдет Retro Game Show - фестиваль старых видеоигр

фестивали компьютерные игры фестивали и праздники

В четверг в Москве открылась выставка "Retro Game Show"

1 ноября на территории завода "Арма" (Нижний Сусальный переулок, дом 5) откроется Retro Game Show – фестиваль старых видеоигр. Завершится он 4 ноября аукционом, на котором можно будет купить практически любой экспонат.

Посетителей ждут "Donkey kong", "Mario", " The legend of Zelda" и прочие – всего 50 оригинальных игр, собранных за 40 лет существования индустрии. Также на фестивале пройдут турниры между посетителями, будет работать выставка консолей, кафе в стиле 80-х и музей, в котором собраны реплики аксессуаров из кинофильмов "Матрица", "Назад в будущее", "Люди в черном" и "Охотники за привидениями".

Стоимость билета для ребенка составляет 300 рублей на один день и 1000 рублей на четыре дня, взрослый стоит 500 и 1500 рублей соответственно.

Сюжет: Куда пойти с ребенком

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