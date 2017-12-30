В новогоднюю ночь с 10 площадок на Тверской улице запустят салюты

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В новогоднюю ночь со всех 10 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице запустят фейерверки, сообщает РИА Новости.

Салюты высотой от 60 до 100 метров прогремят ровно в полночь. Небо над столицей раскрасится в красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета.

Всего на главной улице Москвы запустят 1,5 тысячи зарядов. А во время работы площадок на Тверской улице 31 декабря, 1 и 2 января через каждые два часа будут совершаться трехметровые залпы конфетти. Еще одним сюрпризом станут столпы дыма, "подкрашенные" цветным светом. Это зрелище напомнит фейерверки петровских времен.

Безопасность людей при запуске фейерверков гарантирована, так как специалисты используют безоболочную пиротехнику, которая применяется на мероприятиях с большим скоплением людей — на Олимпиадах, Универсиадах и других масштабных событиях. Радиус безопасности вокруг каждой пневмопушки составит пять метров.

Тверская улица станет пешеходной 31 декабря, а также 1 и 2 января. В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" там оборудуют сразу 10 праздничных площадок. У москвичей и гостей столицы будет возможность окунуться в атмосферу известных сказок – "Снежная королева", "О Царе Салтане" и "Садко".

На главной московской улице появятся арт-объекты. Например, двухметровая волна, из которой выходят 33 богатыря, сундуки с сокровищами и королевское зеркало. В особом стиле украсят и главный новогодний атрибут – огромную елку.