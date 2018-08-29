Мороженое с красной икрой и варенье из шишек предложат гостям фестиваля "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Посетители фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем" смогут попробовать варенье из лесной фиалки, хризантемы, одуванчиков, сирени и тысячелистника с перцем. Также для гостей подготовили джем из пассифлоры, конфитюр из болгарских или острых перцев, варенье из рябины и актинидии, сосновых шишек с кофе, личи с тутовником и курагой.

Самый большой выбор варенья представлен на площади Революции, Тверской площади и бульваре Дмитрия Донского. На улицах Городецкая и Профсоюзная можно будет попробовать необычное мороженое с красной икрой, беконом, песто, киноа, соевым соусом, черным кунжутом и зеленым горошком.

Посетителям предложат черное мороженое "соленая карамель" с чернилами каракатицы, облепиховый и манговый сорбет, а также пломбиры с различными вкусами. Разнообразные сорта варенья и мороженого москвичи и гости столицы найдут в торговых шале, установленных к фестивалю.

Фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" пройдут в Москве уже во второй раз с 30 августа до 9 сентября. На площадках по всему городу появились оригинальные авторские сады – работы лучших ландшафтных дизайнеров со всего мира.

Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по садоводству и флористике, зрелищные театральные и спортивные шоу.