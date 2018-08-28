"Цветочный джем–2018": главное о фестивале ландшафтного дизайна

Портал Москва 24 рассказывает и показывает, что в этом году подарил нам фестиваль.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Второй международный фестиваль ландшафтного дизайна открылся 30 августа. Гости могли поучаствовать в мастер-классах по ботанике и флористике, посетить бесплатные экскурсии и узнать тайны садов, парков и скверов столицы. А еще всех ждали спортивные площадки, кулинарная школа и развлекательные программы. В дни фестиваля в Москве проходил и II Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Заявлены были четыре профессиональные номинации: "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха", "Студенческий конкурс проектов" и одна любительская.

Конкурс для всех

Один из самых интересных этапов – конкурс любительских цветников, который проходил 9 сентября с 9:00 до 17:00 во всех округах Москвы (участие бесплатно, онлайн-регистрация была доступна на сайте проекта). Площадки организаторы расположили в шаговой доступности от домов (смотрите интерактивную карту).

В прошлом году работы садоводов-любителей были представлены в каждом округе. Теперь же география проекта расширилась до каждого района: всего площадок – около 15 тысяч.

Грунт и рассаду предоставляли организаторы, а победителей выбирали голосованием сами конкурсанты. В качестве призов – три тысячи планшетов и садовые инструменты.



На многочисленных площадках любительского конкурса цветников во всех районах Москвы также работали торговые и ресторанные шале. Конкурсанты и гости праздника могли пообедать или перекусить, почти не отрываясь от соревнования – им предлагали шашлыки, блинчики и другие стритфуд-блюда, а также разнообразную выпечку и горячие/холодные напитки.

Шанс для профи

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В этом году были заявлены четыре профессиональные номинации. Это "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха" и "Студенческий конкурс проектов".

"Большой выставочный сад". Приз – два миллиона рублей

В рамках номинации проекты реализовали на открытых пространствах столицы: улицах, площадях, пешеходных зонах, в скверах и парках. Кстати, помимо эстетической, проекты выполнили и экологическую задачу: они привлекали в центр города насекомых, как это произошло в случае с прошлогодними конкурсными садами, и помогли поддерживать экологический баланс.

"Малый выставочный сад". Приз – один миллион рублей

Проекты реализовали в готовых модулях, которые легко и быстро монтируются и могут включать подиум, скамейки, кашпо для растений, живые изгороди и другие элементы из базового набора.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Городское место отдыха". Приз – 500 тысяч рублей

Это компактные проекты площадью 3х4 метра. "Сады мобильные. Делается конструктив, в него ставится грунт, и высаживаются растения. За счет мобильности их можно устанавливать вообще в любом месте, в любом дворе, где нет возможности разбить постоянный цветник или сквер, а хочется зелени. Это места для отдыха со скамейками и лежаками", – рассказала консультант "Цветочного джема" Екатерина Костикова.

"Конкурс студенческих проектов". Приз – 500 тысяч рублей

В этом году шанс заявить о себе был и у самых молодых художников, работающих с ландшафтами. "В конкурсе студенческих проектов были представлены учащиеся профильных вузов, будущие ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Это диалог города с ними о том, как молодые видят ландшафтные решения", – добавила Костикова.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

совместное участие профессиональных дизайнеров и рядовых москвичей в формировании облика города. Одной из самых интересных задач, поставленных организаторами фестиваля, сталов формировании облика города. "У москвичей появилась возможность выбрать, какие сады будут реализованы. На сайте городских фестивалей "Московские сезоны" было открыто онлайн-голосование, где представили описания всех садов-участников конкурса с визуализацией. И горожане могли голосовать за понравившийся проект, чтобы его реализовали в их районе. Некоторые сады пользовались особой популярностью", – сказала куратор.

Что посмотреть?

В целом в этом году в конкурсе участвовали 1,5 тысячи профессиональных мастеров и более 15 тысяч садоводов-любителей. Рассказываем о нескольких проектах, которые стоило увидеть за время фестиваля.

Проект: "Кармен"

Автор: Джеймс Бассон

Где: Сквер Майи Плисецкой

Британец Джеймс Бассон – мировая звезда, прошлогодний лауреат крупнейшей выставки Chelsea Flower Show. Он создал выставочный сад в сквере Майи Плисецкой. Это один из лучших образцов ландшафтного дизайна мирового уровня. Сама работа посвящена Кармен, которая стала главной ролью великой русской балерины.

Выставочный сад "Грани Лентулова". Фото: moscowflowerfest.ru

Три проекта на Новом Арбате: "В потоке" (авторы: Ольга Грибова и Анастасия Остроумова), "Грани Лентулова" (Анна Лозинская и Анаит Акопян), "На семи холмах" (Оксана Хлебородова).

"Грани Лентулова" – это дань уважения пионеру русского авангарда Аристарху Лентулову, основателю группы "Бубновый валет". Цветочная композиция вдохновлена художественными поисками одного из самых ярких творцов ХХ столетия.

Сад "В потоке" Грибовой и Остроумовой основан на классическом сочетании красного, синего и зеленого. Он имитирует бег толпы, спешащей по своим делам. И заставляет ее остановиться и хотя бы минуту полюбоваться красотой, выращенной руками таких же москвичей.

И, наконец, третий, созданный Оксаной Хлебородовой. "На семи холмах" – гимн Москве, сотканный из сосен и горных трав. Мини-сад для отдыха представляет собой идеализированную картину города с высоты птичьего полета.

Проект: "Не торопись!"

Авторы: Питер Финк и Мэттью Чайлдс

Где: Тверской бульвар

Еще одна интересная работа от британцев Питера Финка и Мэттью Чайлдса. Проект практически на весь Тверской бульвар. И это даже не столько сад, сколько пространство для отдыха и творчества. А накануне 1 сентября на бульваре появился мини-городок для самых юных москвичей.

"И конкурс, и фестиваль получились беспрецедентными по масштабам, – рассказала Екатерина Костикова. – "Цветочный джем" стал чуть ли не самым крупным ландшафтным фестивалем в мире. В Москве появилось больше тысячи авторских выставочных садов. С таким количеством не работает ни один в мире фестиваль или конкурс".



Проект: "Ботаническая мистерия"

Автор: Кэрри Престон

Где: Манежная площадь

На Манежной – проект Кэрри Престон, лучшего дизайнера 2016 года по версии американской Ассоциации профессиональных ландшафтных дизайнеров. И это очень крутой сад, который отличается от сада Бассона: Престон проповедует немного другую эстетику. При этом он тоже отражает мировые тенденции, это искусство высокого класса.

Проект: "Цвета тени"

Авторы: Алехандро О’Нейл и Мегги Ву

Где: Новослободская улица

Проект: "Поехали!"

Авторы: Виталий Пантелеев и Анастасия Головина

Где: Памятник Карлу Марксу

В своей работе художники обратились к детским воспоминаниям о самых первых путешествиях. Для взрослых отправление из пункта А в пункт Б кажется вынужденным неудобством. Но когда мы были детьми, самый обыкновенный поезд становился новым неизведанным миром. Своим проектом дизайнеры Пантелеев и Головина показали, что мы потеряли, когда перестали смотреть в окно поезда. Поля подсолнухов резко сменяются зеленой оградой лесов, а самый обыкновенный стакан чая в жестяном подстаканнике кажется произведением искусства с другой планеты.

Совместная работа уругвайского ландшафтного дизайнера и его китайской коллеги появится на Новослободской улице. Вдохновляясь народным промыслом, художники превратили свой сад в пространство для отдыха. В тихом саду, разбитом посреди оживленной улицы, зритель на несколько минут мог отдохнуть от шума мегаполиса.

Проект: "Рапсодии в фиолетовых тонах"

Автор: Кристина Мадзукелли

Где: Столешников переулок

Кристина Мадзукелли со свойственной южанам любовью к роскоши украсила Столешников композицией, главным героем которой стала богатая люстра ручной работы.

Проект: "Летняя импровизация"

Автор: Фернандо Гонзалес

Где: Никольская улица

Испанский дизайнер Фернандо Гонсалес разбил на Никольской улице сад, вдохновленный теорией искусства Василия Кандинского. Опираясь на находки пионера русского и мирового авангарда, художник выстроил цветочный мир тотальной импровизации. Гонсалес стер грань между зрителем и произведением, искусством и его восприятием. О чем и мечтали радикалы европейского модерна.

Проект: "Цветы радуги"

Автор: Лючия Нюсинер

Где: ВДНХ

Очень любопытный сад, музыкальный. В нем есть имитация грота, в котором играет музыка, а распылители дают эффект радуги. Дизайнер с мировым именем выбрала для своей работы луговые травы. Растения всех цветов, скомпонованные в единую композицию, не только радовали глаз, но и помогли подумать о многообразии мира, в котором мы живем.

Что попробовать?

Гастрономическая программа фестиваля "Цветочный джем" была столь же яркой и разнообразной, как и сады: в торговых шале гостей ждали самые разнообразные сорта любимых летних десертов – варенья и мороженого. А рестораторы удивили посетителей сказочными цветочными рецептами, в состав которых входили самые ароматные и полезные цветы, а также множеством других удивительных блюд.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Самым цветочным десертом на фестивале по праву стоит считать варенье. Посетителей ждали все мыслимые и немыслимые оттенки вкусов: варенье из лесной фиалки, хризантемы, одуванчиков, сирени и тысячелистника с перцем, джем из пассифлоры, конфитюр из болгарских или острых перцев, варенье из рябины и актинидии, сосновых шишек с кофе, личи с тутовником и курагой, или, к примеру, из лимонника дальневосточного. Самый большой выбор варенья был на площади Революции, Тверской площади, а также на бульваре Дмитрия Донского.

Порадует посетителей и ассортимент мороженого, в том числе с красной икрой, беконом, песто, киноа, соевым соусом, черным кунжутом и зеленым горошком.

В ресторанных шале гостей фестиваля накормили оригинальными сытными обедами, предложили незабываемые закуски и десерты. Самая впечатляющая гастрономическая программа, пожалуй, была на Профсоюзной улице: в одном шале подавали медуницу с телячьей корейкой, тыквенный суп с биточками из крапивы, инжир в беконе с вареньем из лепестков роз, салат из хризантем с печеной грушей и вишней. В другом – томатный суп с лавандой, шашлычок из куриной грудки в медово-горчичном соусе с лепестками хризантем, свиной шашлычок маринованный в карамельном соусе с лавандой, стейк из семги в лимонном джеме.