"Цветочный джем–2018": главное о фестивале ландшафтного дизайна

Портал Москва 24 рассказывает и показывает, что в этом году подарил нам фестиваль.
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В дни фестиваля в Москве проходил и II Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Заявлены были четыре профессиональные номинации: "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха", "Студенческий конкурс проектов" и одна любительская.
Конкурс для всех
Один из самых интересных этапов – конкурс любительских цветников, который проходил 9 сентября с 9:00 до 17:00 во всех округах Москвы (участие бесплатно, онлайн-регистрация была доступна на сайте проекта). Площадки организаторы расположили в шаговой доступности от домов (смотрите интерактивную карту).
В прошлом году работы садоводов-любителей были представлены в каждом округе. Теперь же география проекта расширилась до каждого района: всего площадок – около 15 тысяч.
На многочисленных площадках любительского конкурса цветников во всех районах Москвы также работали торговые и ресторанные шале. Конкурсанты и гости праздника могли пообедать или перекусить, почти не отрываясь от соревнования – им предлагали шашлыки, блинчики и другие стритфуд-блюда, а также разнообразную выпечку и горячие/холодные напитки.
Шанс для профи
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В этом году были заявлены четыре профессиональные номинации. Это "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха" и "Студенческий конкурс проектов".
"Большой выставочный сад". Приз – два миллиона рублей
В рамках номинации проекты реализовали на открытых пространствах столицы: улицах, площадях, пешеходных зонах, в скверах и парках. Кстати, помимо эстетической, проекты выполнили и экологическую задачу: они привлекали в центр города насекомых, как это произошло в случае с прошлогодними конкурсными садами, и помогли поддерживать экологический баланс.
"Малый выставочный сад". Приз – один миллион рублей
Проекты реализовали в готовых модулях, которые легко и быстро монтируются и могут включать подиум, скамейки, кашпо для растений, живые изгороди и другие элементы из базового набора.
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
"Городское место отдыха". Приз – 500 тысяч рублей
Это компактные проекты площадью 3х4 метра. "Сады мобильные. Делается конструктив, в него ставится грунт, и высаживаются растения. За счет мобильности их можно устанавливать вообще в любом месте, в любом дворе, где нет возможности разбить постоянный цветник или сквер, а хочется зелени. Это места для отдыха со скамейками и лежаками", – рассказала консультант "Цветочного джема" Екатерина Костикова.
"Конкурс студенческих проектов". Приз – 500 тысяч рублей
В этом году шанс заявить о себе был и у самых молодых художников, работающих с ландшафтами. "В конкурсе студенческих проектов были представлены учащиеся профильных вузов, будущие ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Это диалог города с ними о том, как молодые видят ландшафтные решения", – добавила Костикова.
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
"У москвичей появилась возможность выбрать, какие сады будут реализованы. На сайте городских фестивалей "Московские сезоны" было открыто онлайн-голосование, где представили описания всех садов-участников конкурса с визуализацией. И горожане могли голосовать за понравившийся проект, чтобы его реализовали в их районе. Некоторые сады пользовались особой популярностью", – сказала куратор.
Что посмотреть?
В целом в этом году в конкурсе участвовали 1,5 тысячи профессиональных мастеров и более 15 тысяч садоводов-любителей. Рассказываем о нескольких проектах, которые стоило увидеть за время фестиваля.
Проект: "Кармен"
Автор: Джеймс Бассон
Где: Сквер Майи Плисецкой
Британец Джеймс Бассон – мировая звезда, прошлогодний лауреат крупнейшей выставки Chelsea Flower Show. Он создал выставочный сад в сквере Майи Плисецкой. Это один из лучших образцов ландшафтного дизайна мирового уровня. Сама работа посвящена Кармен, которая стала главной ролью великой русской балерины.
Выставочный сад "Грани Лентулова". Фото: moscowflowerfest.ru
Три проекта на Новом Арбате: "В потоке" (авторы: Ольга Грибова и Анастасия Остроумова), "Грани Лентулова" (Анна Лозинская и Анаит Акопян), "На семи холмах" (Оксана Хлебородова).
"Грани Лентулова" – это дань уважения пионеру русского авангарда Аристарху Лентулову, основателю группы "Бубновый валет". Цветочная композиция вдохновлена художественными поисками одного из самых ярких творцов ХХ столетия.
Сад "В потоке" Грибовой и Остроумовой основан на классическом сочетании красного, синего и зеленого. Он имитирует бег толпы, спешащей по своим делам. И заставляет ее остановиться и хотя бы минуту полюбоваться красотой, выращенной руками таких же москвичей.
И, наконец, третий, созданный Оксаной Хлебородовой. "На семи холмах" – гимн Москве, сотканный из сосен и горных трав. Мини-сад для отдыха представляет собой идеализированную картину города с высоты птичьего полета.
Мини-сад "На семи холмах". Фото: moscowflowerfest.ru
Проект: "Не торопись!"
Авторы: Питер Финк и Мэттью Чайлдс
Где: Тверской бульвар
Еще одна интересная работа от британцев Питера Финка и Мэттью Чайлдса. Проект практически на весь Тверской бульвар. И это даже не столько сад, сколько пространство для отдыха и творчества. А накануне 1 сентября на бульваре появился мини-городок для самых юных москвичей.
Проект: "Ботаническая мистерия"
Автор: Кэрри Престон
Где: Манежная площадь
На Манежной – проект Кэрри Престон, лучшего дизайнера 2016 года по версии американской Ассоциации профессиональных ландшафтных дизайнеров. И это очень крутой сад, который отличается от сада Бассона: Престон проповедует немного другую эстетику. При этом он тоже отражает мировые тенденции, это искусство высокого класса.
Проект: "Цвета тени"
Авторы: Алехандро О’Нейл и Мегги Ву
Где: Новослободская улица
Проект "Поехали!". Фото: moscowflowerfest.ru
Проект: "Поехали!"
Авторы: Виталий Пантелеев и Анастасия Головина
Где: Памятник Карлу Марксу
В своей работе художники обратились к детским воспоминаниям о самых первых путешествиях. Для взрослых отправление из пункта А в пункт Б кажется вынужденным неудобством. Но когда мы были детьми, самый обыкновенный поезд становился новым неизведанным миром. Своим проектом дизайнеры Пантелеев и Головина показали, что мы потеряли, когда перестали смотреть в окно поезда. Поля подсолнухов резко сменяются зеленой оградой лесов, а самый обыкновенный стакан чая в жестяном подстаканнике кажется произведением искусства с другой планеты.
Совместная работа уругвайского ландшафтного дизайнера и его китайской коллеги появится на Новослободской улице. Вдохновляясь народным промыслом, художники превратили свой сад в пространство для отдыха. В тихом саду, разбитом посреди оживленной улицы, зритель на несколько минут мог отдохнуть от шума мегаполиса.
Проект: "Рапсодии в фиолетовых тонах"
Автор: Кристина Мадзукелли
Где: Столешников переулок
Кристина Мадзукелли со свойственной южанам любовью к роскоши украсила Столешников композицией, главным героем которой стала богатая люстра ручной работы.
Проект "Летняя импровизация". Фото: moscowflowerfest.ru
Проект: "Летняя импровизация"
Автор: Фернандо Гонзалес
Где: Никольская улица
Испанский дизайнер Фернандо Гонсалес разбил на Никольской улице сад, вдохновленный теорией искусства Василия Кандинского. Опираясь на находки пионера русского и мирового авангарда, художник выстроил цветочный мир тотальной импровизации. Гонсалес стер грань между зрителем и произведением, искусством и его восприятием. О чем и мечтали радикалы европейского модерна.
Проект: "Цветы радуги"
Автор: Лючия Нюсинер
Где: ВДНХ
Очень любопытный сад, музыкальный. В нем есть имитация грота, в котором играет музыка, а распылители дают эффект радуги. Дизайнер с мировым именем выбрала для своей работы луговые травы. Растения всех цветов, скомпонованные в единую композицию, не только радовали глаз, но и помогли подумать о многообразии мира, в котором мы живем.
Что попробовать?
Гастрономическая программа фестиваля "Цветочный джем" была столь же яркой и разнообразной, как и сады: в торговых шале гостей ждали самые разнообразные сорта любимых летних десертов – варенья и мороженого. А рестораторы удивили посетителей сказочными цветочными рецептами, в состав которых входили самые ароматные и полезные цветы, а также множеством других удивительных блюд.
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Самым цветочным десертом на фестивале по праву стоит считать варенье. Посетителей ждали все мыслимые и немыслимые оттенки вкусов: варенье из лесной фиалки, хризантемы, одуванчиков, сирени и тысячелистника с перцем, джем из пассифлоры, конфитюр из болгарских или острых перцев, варенье из рябины и актинидии, сосновых шишек с кофе, личи с тутовником и курагой, или, к примеру, из лимонника дальневосточного. Самый большой выбор варенья был на площади Революции, Тверской площади, а также на бульваре Дмитрия Донского.
Порадует посетителей и ассортимент мороженого, в том числе с красной икрой, беконом, песто, киноа, соевым соусом, черным кунжутом и зеленым горошком.
В ресторанных шале гостей фестиваля накормили оригинальными сытными обедами, предложили незабываемые закуски и десерты. Самая впечатляющая гастрономическая программа, пожалуй, была на Профсоюзной улице: в одном шале подавали медуницу с телячьей корейкой, тыквенный суп с биточками из крапивы, инжир в беконе с вареньем из лепестков роз, салат из хризантем с печеной грушей и вишней. В другом – томатный суп с лавандой, шашлычок из куриной грудки в медово-горчичном соусе с лепестками хризантем, свиной шашлычок маринованный в карамельном соусе с лавандой, стейк из семги в лимонном джеме.