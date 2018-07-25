Группа Distemper отказалась выступать на рок-фестивале "Нашествие"

Группа Distemper отказалась от выступления на рок-фестивале "Нашествие", сообщается на странице коллектива в Facebook.
В группу объяснили, что приняли данное решение в знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям.
Группа Distemper основана в 1989 гду. За это время выпустила 21 альбом в стиле ска-панк.
Ранее выступать на "Нашествии" отказались группы "Порнофильмы", "Элизиум" и "Йорш", а также певица Монеточка. Музыканты недовольны сотрудничеством организаторов с Минобороны.
Сотрудничество ведется с 2014 года. Ведомство организует на фестивале зону военной техники и пункт призыва в армию.
"Нашествие-2018" пройдет 3-5 августа в Большом Завидово Тверской области. На фестивале должны выступить такие коллективы как "Алиса", "Ленинград", "Ария" и "Пикник" – всего около 150 групп.
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