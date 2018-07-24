Прижизненное издание поэмы Пушкина выставили на продажу на фестивале "Букинист"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На книжном фестивале "Букинист" выставили на продажу прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Братья разбойники", сообщает Агентство "Москва".

Пушкин написал "Братьев разбойников" в 1822 году. Произведение относится к циклу "Южных поэм".

Второе издание книги состоялось 22 июня 1827 года. Однако в продажу оно, за исключением небольшого количества экземпляров, не поступило.

Считается, что поэт и его друг Сергей Соболевский, занимавшийся изданием "Братьев разбойников", решили законсервировать второй тираж из-за ценового конфликта с книгопродавцом.

900 экземпляров книги обнаружили только в 1915 году.

Цена на книгу в хорошем состоянии на "Букинисте" составляет 150 тысяч рублей. Фестиваль организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и проходит в столице впервые.

Фестиваль продлится до 21 октября. На четырех площадках на Новом Арбате посетителей ждут спектакли, открытые чтения, встречи с писателями и творческие мастер-классы.