Прижизненное издание поэмы Пушкина выставили на продажу на фестивале "Букинист"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На книжном фестивале "Букинист" выставили на продажу прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Братья разбойники", сообщает Агентство "Москва".
Пушкин написал "Братьев разбойников" в 1822 году. Произведение относится к циклу "Южных поэм".
Второе издание книги состоялось 22 июня 1827 года. Однако в продажу оно, за исключением небольшого количества экземпляров, не поступило.
Считается, что поэт и его друг Сергей Соболевский, занимавшийся изданием "Братьев разбойников", решили законсервировать второй тираж из-за ценового конфликта с книгопродавцом.
900 экземпляров книги обнаружили только в 1915 году.
Цена на книгу в хорошем состоянии на "Букинисте" составляет 150 тысяч рублей. Фестиваль организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и проходит в столице впервые.
Фестиваль продлится до 21 октября. На четырех площадках на Новом Арбате посетителей ждут спектакли, открытые чтения, встречи с писателями и творческие мастер-классы.
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